Cantante denunciato per il testo del brano “Tu come li chiami” offese a militari e carabinieri

Roma, 29 lug 2021 – Vilipendio delle forze armate e istigazione a delinquere. Sono questi i reati contestati al rapper Fedez dall’Associazione pro territorio e cittadini onlus.

Come riporta l’AdnKronos, l’ente ha denunciato formalmente il cantante alla procura di Milano per il testo della canzone “Tu come li chiami”, dove carabinieri e militari vengono chiamati “infami” e “figli di cani”.

L’atto giudiziario porta la firma dal colonnello dei carabinieri in congedo Roberto Colasanti per conto dell’associazione, che si è mossa legalmente dopo le numerose segnalazioni arrivate nelle ultime settimane da carabinieri in congedo.

Nella denuncia depositata in procura, Fedez è accusato di “vilipendio delle forze armate dello stato in violazione dell’art.290 c.p. per aver realizzato e diffuso tramite la rete internet il testo della canzone ‘Tu come li chiami’ contenente ripetute frasi offensive dei carabinieri e dei militari quali appartenenti alle forze armate della Repubblica italiana. E istigazione a delinquere per aver realizzato e diffuso in tempi diversi sulla rete internet”.

