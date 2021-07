MILITARI E CIVILI DELLA DIFESA: arrivano le restrizioni per chi non si e’ ancora vaccinato. A breve non potranno piu’ entrare negli O.P.S..

Roma, 29 lug 2021 – IL VACCINO NON E’ OBBLIGATORIO, MA SE NON LO FAI NON potrai fare tutto cio’ che oggi puoi fare. Sono queste le indicazioni di legge che entreranno in vigore anche per il personale militare e Dipendenti Civili, a partire dal 6/8/2021.

Diramata infatti una disposizione che vieta la frequentazione degli Organismi di Protezione Sociale da parte dei militari NON vaccinati.

Crediamo fortemente che queste limitazioni non si fermeranno qui.

Ad esempio:

il NON vaccinato potra’ ancora svolgere servizi armati e non a contatto con altri militari?

il NON vaccinato puo’ permanere ore negli uffici con altri colleghi?

il NON vaccinato potra’ viaggiare in auto di servizio insieme ad altri colleghi?

il NON vaccinato potra’ partecipare a riunioni di servizio?

il NON vaccinato potra’ frequentare la mensa per mangiare insieme agli altri?

Le domande sono tante, ma il NON vaccinarsi sara’ un vero problema. Per molte categorie e’ gia’ in vigore la sospensione dal servizio. Per altre tipo i professori la stanno preparando.

I militari NON vaccinati per quanto ancora potranno fare tutto cio’ che hanno fatto fino ad oggi?

SEGUE NUOVA DIRETTIVA DI SME.

