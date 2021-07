Rinnovo del contratto Forze Armate e Polizia: perché non basta aumentare lo stipendio

Roma, 31 lug 2021 – Gli istituti normativi per la tutela dei rischi professionali di Forze Armate e Polizia vengono prima della retribuzione: ecco perché non basta aumentare lo stipendio. I sindacati e i delegati Co.Ce.R. hanno iniziato un confronto in sede tecnica per parlare in merito a retribuzioni e indennità, ma soprattutto per delineare una guida per quanto concerne gli istituti normativi a tutela dei rischi professionali.

Durante un primo incontro, la rappresentanza sindacale ha fatto presente che l’accento deve essere posto non solo sulle voci contributive e sugli stipendi, ma anche su di un adeguato trattamento del totale impianto normativo che dovrebbe in teoria assicurare un riconoscimento della specificità della mansione che il personale svolge.

Il senso di tutto questo è che non basta aumentare lo stipendio di Forze Armate e Polizia: servono altresì riconoscimenti a livello normativo che siano volti alla tutela del personale per una maggiore operatività al servizio dei cittadini.

