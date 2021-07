Roma, 31 lug 2021 – Il Cocer Esercito Esprime apprezzamento per i nostri militari impiegati in tutti i settori dei lavori e la più Fiera espressione per i nostri Genieri impegnati nella realizzazione dei nuovi Alloggi che andranno a migliorare la qualità della vita dei nostri Soldati.

