Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Roma, 2 ago 2021 – Pubblichiamo la lettera di PERSOMIL del 30.7.202. – Personale militare – sulle misure straordinarie in materia di lavoro agile, di assenza e di esenzione dal servizio, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.



1. PREMESSA.

Per effetto del Decreto–Legge 23 luglio 2021, n. 105, con il quale è stato, tra l’altro, prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID–19 al 31 dicembre 2021, i termini degli istituti straordinari di seguito riportati devono intendersi così modificati; gli ulteriori istituti indicati nella circolare cui si fa seguito, non legati al termine dello stato di emergenza, non risultano al momento prorogati.

2. LAVORO AGILE

a. Il termine previsto dalla circolare a seguito, paragrafo 2., sottoparagrafo a. (31 luglio 2021, quale precedente proroga dello stato di emergenza) è ora fissato al 31 dicembre 2021.

b. Il termine previsto al paragrafo 2., sottoparagrafo d. (30 giugno 2021), relativamente alla tutela dei “lavoratori fragili”, è ora fissato al 31 ottobre 2021.

3. TEMPORANEA DISPENSA DAL SERVIZIO

Il termine previsto dalla circolare a seguito, paragrafo 5. (31 luglio 2021) è prorogato al 31 dicembre 2021.

4. MALATTIA, QUARANTENA, PERMANENZA DOMICILIARE

Il termine previsto dalla circolare a seguito, paragrafo 6. (31 luglio 2021) è prorogato al 31 dicembre 2021.

5. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

