MILITARI E FORZE DI POLIZIA: iniziano le restrizioni per i NON vaccinati? Non hai il green pass? A rischio il servizio mensa, palestra ecc.

Roma, 2 ago 2021 – NUOVE MISURE PER CONTENERE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. Molti dipendenti della Difesa la vivranno come una discriminazione?



ESERCITO.

Era del 28 luglio 2021 la lettera dello SME – V reparto Affari Generali – con la quale comunicava che a seguito di nuova disposizione (D.L. nr. 105 del 23/7/2021), il personale militare e civile della FF.AA. a far data dal 6/8/2021, NON potra’ piu’ frequentare gli O.P.S. (che non sono altro che i servizi socio ricreativi denominati Organismi di Protezione Sociale) se non in possesso delle cosi’ dette certificazioni verdi (Green Pass). Rimane da capire bene cosa si intenda in modo estensivo per OPS. Il dubbio sorge poiche’ come descritto qui sotto, un Reggimento di Carabinieri ha anche vietato l’ingresso a mensa e palestra.

CARABINIERI.

E’ del 30 luglio 2021 una disposizione di un Reggimento Carabinieri con la quale dal 6/8/2021 si vieta l’ingresso al personale in alcune aree della caserma senza la prevista certificazione verde (Green Pass). A differenza dell’Esercito, qui viene spiegato che e’ vietato entrare in mensa, in palestra, al museo e appartamenti reali, e altri locali. Puoi approfondire qui quest’ultimo argomento, dove trovi anche la Lettera del Reggimento Carabinieri, clicca qui >>>

.

