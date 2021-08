CARABINIERI: REVOCATA LA DISPOSIZIONE PER L’ACCESSO ALLA MENSA MILITARE PER I SOLI POSSESSORI DEL GREEN PASS

Roma, 3 ago 2021 – FORSE SI E’ TRATTATO DI UNA ERRATA INTERPRETAZIONE DEL DECRETO LEGGE SULL’USO DEL GREEN PASS, CONFONDENDO GLI OBBLIGHI PER I RISTORANTI PRIVATI CON UNA MENSA DI SERVIZIO, PER GIUNTA MILITARE ED INTERNA AL POSTO DI LAVORO/CASERMA.



Segue intervento di Luca Marco COMELLINI. Forse qualche cosa comincia a funzionare nel verso giusto. È durata poco la disposizione sull’uso del green pass negli ambienti di lavoro militari. Sarà interessante conoscere le motivazioni della revoca ma credo che siano più che immaginabili i problemi applicativi e i conseguenti effetti negativi sulle attività di servizio (a volte il buonsenso e le azioni di comando seguono strade opposte).

È stata comunque una azione infelice che poteva e doveva essere evitata. Non fosse altro per non incrinare ancora la già traballante immagine pubblica dell’Arma.



————————————-

