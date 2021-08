ATTIVITA’ COCER: valorizzazione giuridica ed economica del ruolo Direttivo dei Marescialli e Ispettori. PUBBLICITA’ DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INTERFORZE DI CATEGORIA “B”

Roma, 6 ago 2021 – Pubblichiamo di seguito il documento in oggetto, dell’8/6/2021, reso noto in questi giorni. In sostanza, la Commissione Interforze di Categoria “B” chiede, a nome di tutto il personale rappresentato, che siano previsti specifici stanziamenti, senza assorbimento di risorse gia’ appostate per gli interventi programmati sul trattamento economico fondamentale ed accessorio di tutto il personale del comparto, di ogni ruolo, ordine e grado e adeguati impieghi funzionali relativi alle corrispondenti funzioni dei gradi direttivi rivestiti.

BUONA LETTURA DEL DOCUMENTO CHE SEGUE.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>