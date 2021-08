IL CUSI DIFESA E’ INTERVENUTO CON UNA NOTA PER DIRIMERE DUBBI SUL FESI 2020 pagato con cedolino straordinario NoiPA a luglio 2021. C’E’ CHI HA PERCEPITO ANCHE IMPORTI DA 50 O 100 EURO, ma c’e’ un motivo e va verificato sui dati raccolti, segnalati ed effettuati dal proprio Ente di appartenenza.

Roma, 6 ago 2021 – SEGUE NOTA UFFICIALE DEL CUSI-DIFESA NR. 18/2021. A seguito della pubblicazione da parte di NoiPA degli importi del FESI 2020 in emissione con cedolino straordinario nel corrente mese di luglio, sono apparsi sul web articoli che imputano a presunti errori informatici emolumenti corrisposti con importi particolarmente contenuti (50, 100 euro lordi).

Al riguardo appare utile evidenziare come la quantificazione di tutti i pagamenti riferiti al FESI 2020, effettuati con le competenze di luglio, risulta operata:

utilizzando dedicata procedura informatica che prevede la semplice moltiplicazione dell’importo giornaliero (componente fissa) per il numero delle giornate utili (componente variabile);

sulla base dei dati indicati per ciascun amministrato dai differenti EdO individuati da ciascuna Forza armata per il popolamento di tali informazioni.

Conseguentemente, l’ammontare degli importi deriva esclusivamente dalle informazioni fornite dagli EdO di F.A. competenti al popolamento dei dati.

Per completezza di informazione, si rappresenta che nei casi in cui sono state rilevate palesi anomalie nei dati indicati dalle Forze armate (prevalentemente legati a inquadramenti economici del personale differenti da quelli indicati nei cedolini stipendiali), previa informazione a mezzo posta elettronica ai diretti interessati, NON si è proceduto al pagamento in attesa che siano effettuate, a cura degli EdO di F.A., le necessarie verifiche.

Già dal cedolino del mese di agosto p.v. sarà pagato il FESI delle posizioni che nel frattempo risulteranno regolarizzate. (CUSI-DIFESA).



