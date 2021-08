Roma, 6 ago 2021 – Nel 2019 ha dovuto lasciare la divisa, ora lancia un appello al campione olimpico dei 100 metri che sul corpo ha diversi tattoo. Per il tatuaggio fatto a 18 anni, prima del concorso per entrare in polizia, e cancellato prima di diventare a tutti gli effetti un’agente, Arianna Virgolino era stata definita un “nocumento all’immagine della Polizia di Stato”.

CONTINUA A LEGGERE>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>