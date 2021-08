Aeronautica Militare – Il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 approfondisce diversi temi lungamenti discussi circa le capacità dell’Arma azzurra

Roma, 7 ago 2021 – Il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 approfondisce diversi temi lungamenti discussi circa le capacità dell’Arma azzurra.

E’ indubbio che sono stati fatti passi avanti su diversi fronti a partire dal trasporto strategico fino ai droni ma ancora troppi programmi chiave rimangono nel limbo dei famosi “programmi prioritari non finanziati”.

Alcuni programmi, se correttamente finanziati, non solo porterebbero un consistente know how ma sarebbero quasi unicità a livello europeo.

Il documento fornisce però l’ennesima dimostrazione che le idee ci sono, sono formulate correttamente e che l’Aeronautica Militare si avvicina alla metà del secolo con le idee chiare su quelle che sono le suo priorità di sviluppo.

Una delle novità maggiori riguarda la componente rifornimento in volo (AAR) e trasporto strategico dell’Aeronautica Militare.

Nel DPP è prevista infatti l’acquisizione di due ulteriori velivoli aggiornati all’ultima versione, relativo Supporto Logistico Integrato (SLI) e ammodernamento dei quattro velivoli già in servizio al medesimo standard dell’United States Air Force (USAF).

Oltre a questo è prevista l’acquisizione di Kit Stratevac per il trasporto in rafforzate condizioni di sicurezza di pazienti in assistenza intensiva di fondamentale importanza in questo periodo.

Il finanziamento complessivo è di 1,41 miliardi di euro in 15 anni e ripartiti in 40 milioni per il 2021, 40 milioni per il 2022, 67 milioni per il 2023, 368 milioni per il 2024-2026 e 895 milioni per il 2027-2035.

CONTINUA A LEGGERE ARESDIFESA.IT>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>