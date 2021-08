Roma, 7 ago 2021 – Giorni fa gli Alpini del 4° Reggimento paracadutisti “Ranger” hanno effettuato una campagna di lanci sull’Altopiano di Siusi davanti a centinaia di turisti italiani e stranieri.

Il C-27J Spartan della 46^ Brigata Aerea di Pisa ha mostrato le sue eccellenti abilità di velivolo tattico effettuando diversi passaggi nella zona dell’Altopiano volando tra le vette altoatesine.

Una vera e propria cartolina per i presenti ed una preziosa opportunità per vedere in azione due delle eccellenze delle Forze Armate italiane (FONTE>>>>>).



GUARDA IL VIDEO SU YOUTUBE>>>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>