GAETA E ISOLE PONTINE SENZA MOTOBARCA ANTINCENDIO DEI VIGILI DEL FUOCO, APPELLO DEL CONAPO AL PREFETTO DI LATINA

Latina, 8 ago 2021 – “Gaeta e le isole pontine rimarranno senza il soccorso navale e antincendio dei vigili del fuoco poiché il dipartimento dei vigili del fuoco ha trasferito l’unità navale VF 1086 dal distaccamento nautico di Gaeta al distaccamento nautico di Civitavecchia. Stanno tirando la coperta corta da una parte all’altra invece di risolvere il problema”.

La denuncia arriva da Rossano Riglioni Segretario per il Lazio del CONAPO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

“Purtroppo – spiega Riglioni – la cronica mancanza di unità navali dei vigili del fuoco a Civitavecchia a suo tempo segnalata da questo sindacato ha portato il Dipartimento a togliere un imbarcazione valida a Gaeta sostituendola con un gommone bimotore privo di sistema antincendio e non idoneo a fare soccorso in mare”.

“Eppure a Gaeta e isole è necessario avere un unità navale antincendio per dare soccorso in mare e fronteggiare gli incendi di imbarcazioni poiché nel 2020 sono stati 14 gli interventi di questo tipo e nel 2021 finora 11, tutti casi in cui la mancanza dei vigili del fuoco avrebbe comportato conseguenze irreparabili, per questo non capiamo come abbia potuto il ministero dell’interno privare questa porzione di costa tirrenica così trafficata dal punto di vista diportistico e commerciale del soccorso in mare dei vigili del fuoco, sarebbe stato meglio – aggiunge Riglioni – togliere un unità navale antincendio dai distaccamenti portuali che ne hanno due anche se dislocate dall’altra parte d’Italia perché i fuori servizio delle imbarcazioni di Civitavecchia dureranno ancora mesi e quindi il tratto di costa da Anzio/Nettuno fino alla foce del Volturno rischia di rimanere sguarnito di un efficace soccorso nautico da parte dei Vigili del Fuoco per tutto questo periodo.”

“E ora di smetterla di spogliare un altare per vestirne un altro, servono interventi strutturali seri nel medio–lungo periodo e scelte strategiche più oculate nell’immediato per garantire un efficace copertura di tutte le coste italiane. Per questo chiediamo l’attenzione del prefetto di Latina” conclude il Segretario regionale del CONAPO.

CONAPO – Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>