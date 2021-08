Chi è il carabiniere che indovina 500 numeri decimali a salti del Pi greco

Roma, 9 ago 2021 – Luca Vadacca originario di Carmiano, ma residente vicino Brescia, è stato campione italiano di memoria del Pi greco e punta al titolo europeo e al Guinness dei primati.

Già ricordarli in sequenza è roba per pochi eletti figuriamoci indovinarli a salti e in pochissimi secondi. Per Luca Vadacca, appuntato scelto dei carabinieri originario di Carmiano (Lecce) in servizio a Brescia, azzeccare tutti e 500 i numeri decimali dei primi 6mila è un gioco semplice semplice che lo colloca a pieno titolo tra i primatisti mondiali.

Esperto in tecniche mnemoniche, la passione per il numero greco è nata quasi per caso circa 10 anni fa. “Studiavo mentalismo, una sorta di cartomagia che serve per utilizzare le abilità mentali nei giochi di prestigio – racconta – e alcuni requisiti richiedevano capacità mnemoniche. Al che mi sono concentrato sui numeri e su quelli binari”.

