Afghanistan via i soldati, ritornano i bombardieri Usa

Roma, 10 ago 2021 – Arrivano i bombardieri in Afghanistan. Funzionari della Casa Bianca sarebbero in costante contatto con l’ambasciata americana a Kabul. Gli Stati Uniti hanno inviato in Afghanistan alcuni bombardieri B-52 e AC-130H Spectre per fermare l’avanzata dei talebani. Lo riportano alcuni media Usa citando fonti del Pentagono del quotidiano britannico The Times.

I bombardieri, che vanno ad affiancare i droni Reaper già in azione, sarebbero partiti da una base aerea in Qatar e verrebbero impiegati per colpire obiettivi nelle zone di Kandahar, Herat e Lashkar Gah. “Bombardieri Usa in azione da giorni contro talebani” Aerei militari americani stanno bombardando da giorni postazioni talebane per fermare l’avanzata dei ribelli verso Kandahar e altre città afghane.

