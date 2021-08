COMUNICATO STAMPA NSC: 3° REGGIMENTO CARABINIERI LOMBARDIA. FINALMENTE ARIA CLIMATIZZATA IN MENSA.

Roma, 10 ago 2021 – Il Segretario Generale Massimiliano Zetti, appresa la notizia della messa a norma e ripristino dell’aria condizionata, si è complimentato con i dirigenti della Segreteria della locale Sezione Sindacale del Nuovo Sindacato Carabinieri che hanno costantemente sollevato, sollecitato e seguito la questione fin dall’inizio fino a quando l’Amministrazione ha investito le risorse per risolvere il problema. Il risultato, per il quale si ringrazia anche il Comandante Col. Rocco Italiano per la sensibilità mostrata, è sotto gli occhi di tutti.

Infatti NSC (aggiunge Zetti), è l’ unico VERO Sindacato presente all’interno del 3° Rgt Lombardia che tiene alla larga dalle proprie fila i delegati della obsoleta ed oramai inutile rappresentanza militare, in maniera tale da non creare confusione nei colleghi e alimentare una pericolosa commistione di ruoli.

Una scelta vincente che ha portato NSC ad avere centinaia di iscritti che godono della massima tutela che una Associazione Sindacale può offrire.

