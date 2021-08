Green Pass e il pasticcio controlli in Italia. Il Garante della Privacy: ” I titolari delle attività/esercenti sono autorizzati a chiedere i documenti di riconoscimento”

Roma, 10 ago 2021 – IL MINISTRO LAMORGESE SMENTITO DAL GARANTE DELLA PRIVACY E DAL DPCM 10/6/2021?

Segue articolo di Repubblica.it – In attesa della circolare del Viminale che dovrebbe mettere nero su bianco quanto annunciato ieri 9/8/2021 dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e cioè che i titolari delle attività in cui vige l’obbligo di Green Pass non sono tenuti a chiedere il documento di identità ai clienti per verificare la corrispondenza con il titolare del qr code esibito, arriva oggi 10/8/2021 l’intervento del Garante della Privacy (vedi qui), secondo cui invece i titolari di bar o ristoranti possono chiedere i documenti di identità ai clienti. (Repubblica.it)

PER FACILITARE LA COMPRENSIONE PUBBLICHIAMO IL D.P.C.M. DEL 17/6/2021 – ART. 13. Persone autorizzate a richiedere il documento identita’ per verifica nominativo certificato verde.

Art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC 1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. 2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica. 4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale mediante l'esibizione di un documento di identita'.

5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. 6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>