Cos’è la Legione Straniera e quanto guadagna un legionario

Roma, 13 ago 2021 – (da forzeitaliane.it). Vediamo cos’è la storica Legione Straniera, quali sono le sue tradizioni, gli elementi distintivi e quanto guadagna un legionario. La Legione Straniera è una delle forze militari più note in tutto il mondo.

Questo non solo per la sua valenza storica, ma anche e soprattutto per tutti gli elementi di segretezza e fascino che girano intorno alla figura del legionario, per il duro addestramento e per le missioni all’estero; ma cos’è, nello specifico, la Legione Straniera e quanto guadagna un legionario?

Cos’è la Legione Straniera

La Legione Straniera – denominata in francese con l’appellativo di Légion étrangère – è una forza militare storica d’élite dell’esercito francese ed è strutturata su 11 reggimenti, 9 dei quali su suolo francese e gli altri 2 oltremare.

La Legione Straniera venne istituita il giorno 10 marzo del 1831 da re Luigi Filippo di Francia come supporto per la conquista francese dell’Algeria e incorporò da subito tutti gli stranieri disposti a firmare volontariamente un ingaggio.

L’articolo completo continua qui >>> Come ci si arruola nella Legione Straniera…

