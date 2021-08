COMUNICATO STAMPA. NUOVO SINDACATO CARABINIERI: CONDIZIONI ALLOGGIATIVE DISASTROSE DEL PERSONALE DELLE C.I.O. DEL 6° BTG TOSCANA E 3° RGT LOMBARDIA IMPIEGATE A GENOVA.

Roma, 13 ago 2021 – Questa Organizzazione Sindacale per il tramite del Segretario di Sezione Domenico Romano, ha ricevuto diverse segnalazioni da parte dei propri iscritti circa le pessime condizioni dove sarebbero alloggiate le S.I.O dei reparti suddetti, in servizio di Ordine Pubblico a Genova. La situazione che si trascina da svariati mesi è oramai diventata intollerabile. Servizi igienici rotti, sporchi, incrostati e rugginosi, carenza del servizio di pulizia delle camerette dove sono alloggiati 2 militari per stanza, mancanza di idonea sanificazione ad ogni avvicendamento di personale, e altro ancora. Se l’Amministrazione non è in grado di alloggiare decentemente il personale in camere che per regolamento devono avere il minimo requisito previsto per le foresterie dell’Arma, è bene che allora il Comandante Provinciale Carabinieri di Genova trovi altre soluzioni. Sappiamo che le scale gerarchiche dei reparti interessati si stanno muovendo alla ricerca di una soluzione, quindi chiediamo al Comando Provinciale di Genova di fare altrettanto, sperando, nell’ottica della massima collaborazione, di essere di aiuto nel sollecitare soluzioni oramai incancrenite. La documentazione fotografica a sostegno della nostra richiesta sindacale sarà inviata al Comando Generale dell’Arma, che verrà informato nei minimi dettagli.

