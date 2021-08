Il S.A.F. scrive al Comando Generale. Manutenzione alloggi per il personale in missione

Roma, 13 ago 2021 – Disponibilità alloggiative per il personale impiegato in missione fuori sede. Misure atte al contenimento da COVID-19. Questa Organizzazione Sindacale ha ricevuto alcune segnalazioni concernenti la precarietà dello stato di manutenzione e di pulizia degli alloggi destinati a ospitare il personale del Corpo comandato in missione fuori sede.

Come noto l’art. 4, comma 98, della legge n. 183/2011 prevede per il personale appartenente al Corpo della Guardia di finanza [1], in occasione delle missioni all’interno del territorio nazionale, l’obbligo di fruire delle strutture messe a disposizione dalle Amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili, per fruire di vitto e alloggio.

Con tale disposizione normativa si è inteso razionalizzare le risorse assentite nei capitoli afferenti alle indennità di missione, con il precipuo fine di ottenere un concreto contenimento delle spese. La lettera completa continua qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>