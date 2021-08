Il Commissario Gen. C.A. Figliuolo lancia la corsa per riaprire le scuole. Da lunedì i giovani si vaccinano senza prenotazione.

Roma, 13 ago 2021 – GRANDE ADESIONE AL VACCINO ANCHE DA PARTE DEI GIOVANI MINORENNI IN ITALIA. Oramai si e’ raggiunto il traguardo di quasi il 70 per cento della popolazione vaccinabile, ma molti altri si stanno decidendo a farlo. Un successo riuscito in pochi mesi.

Due settimane decisive.

Due settimane per riaprire la scuola e non richiuderla. Il governo ha lanciato la corsa per mettere in sicurezza le classi e tutto il personale che gravita intorno al mondo dell’istruzione. E d’altronde è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a spiegare come tra le priorità dei prossimi mesi sia quella di accelerare sulla vaccinazione della fascia d’età tra i 12 e i 18 anni, coincidente a grandi linee con la popolazione studentesca delle scuole medie e dei licei e istituti tecnico-professionali. L’articolo completo continua qui >>>

