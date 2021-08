NEWS, MILITARI E FORZE DI POLIZIA: senza green pass NON si potra’ accedere nelle mense di servizio? UNA NOVITA’ CHE PER ORA LA SI APPRENDE DAI GIORNALI

Roma, 14 ago 2021 – VITA DURA PER I NO VAX IN DIVISA? UNA NUOVA DISPOSIZIONE MA CHE APPRENDIAMO PRIMA DAI GIORNALI. Fino a ieri nessuno sapeva di questa novita’, se poi di novita’ si tratta, oppure si tratta della solita interpretazione sbagliata?

Se la notizia e’ vera rimane da capire dove consumeranno il pasto i NON vaccinati per scelta: all’aperto o sotto le tende finche’ e’ estate? E poi in inverno? Con mensa al chiuso ma separati dai vaccinati? Oppure lasciati a digiuno (cosa difficile da immaginare sotto il profilo della sicurezza sui posti di lavoro), o con sacchetti viveri da consumare da qualche parte? Non c’e’ dubbio che le maglie di movimento per i no vax si stanno restringendo, in tutti i settori, militari e personale delle forze di polizia compresi, come si apprende dalla stampa di ieri e oggi.



Fatto sta che la notizia e’ stata diffusa dal TG nazionale ieri sera e da alcuni mass media, che ora vediamo chi ne parla e come.

IL MESSAGGERO

Green pass, obbligo anche in mense militari e delle forze di polizia, LEGGI L’ARTICOLO, clicca qui >>>

REPUBBLICA

Governo: “Green Pass obbligatorio anche nelle mense di polizia e militari”, LEGGI L’ARTICOLO, clicca qui >>>

.

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>