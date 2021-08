Green pass obbligatorio nelle mense della polizia. A FAR DISCUTERE E’ LA NUOVA CIRCOLARE EMANATA DAL DIPARTIMENTO DI PS.

Roma, 14 ago 2021 – SINDACATI IN FERMENTO, MA IL GOVERNO E LE ISTITUZIONI SONO FERME SULL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE. Una decisione forte sul mondo del lavoro alla quale entro qualche settimana ne seguiranno delle altre. Prima di tutto chi appartiene allo Stato deve adeguarsi per dare l’esempio, e anticipare cio’ che potra’ succedere nelle altre mense private?

Prima l’obbligo e’ toccato a tutti i sanitari di ogni ordine e grado. Poi a tutti i professori di ogni ordine e grado. E ora ai Poliziotti per entrare in mensa. PER I MILITARI ANCORA NON SI SA NULLA, ma gia’ che se ne parla sulla stampa c’e’ poco da stare allegri. Arrivera’ anche per quest’ultimi?

Ma vediamo cosa ci raccontano i Sindacati di Polizia e Stampa.

ADNKRONOS

La conferma dell’obbligo del green pass in mensa in una circolare del dipartimento di pubblica sicurezza, leggi l’articolo, clicca qui >>>

SINDACATO POLIZIA COISP

Il COISP chiede un incontro urgente al Capo della Polizia, leggi la lettera, clicca qui >>>

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>