NON SEI VACCINATO? NIENTE MENSA DI SERVIZIO, PAROLA DEL GOVERNO. Alcune amministrazioni hanno già emanato disposizioni in tal senso. SEGUIREMO L’ANDAMENTO PER I NON VACCINATI NELLE FF.AA..

Roma, 15 ago 2021 – E’ QUESTA LA PRECISAZIONE DEL GOVERNO SULL’ACCESSO NELLE MENSE DI SERVIZIO. Green pass obbligatorio. E per chi non lo ha? Niente paura, in accordo con la ditta che fornisce i pasti sarà svolto un servizio parallelo di take away, come sembra che sia già in funzione per i poliziotti penitenziari.

QUINDI NESSUNO SCONTO PER NESSUNO.

Una separazione netta tra vaccinati e non vaccinati. MA LE SORPRESE PER I NON VACCINATI FINISCONO QUI O PIÙ AVANTI CI SI POTRÀ SPINGERE VERSO LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO GOME GIÀ’ PREVISTA PER SANITARI E PROFESSORI?

QUESTA CHE SEGUE E’ LA RISPOSTA DATA AD UN QUESITO DA PALAZZO CHIGI, SEDE DEL GOVERNO.

“Per la consumazione al tavolo al chiuso – è spiegato – i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti solo se muniti di certificazione verde. A tal fine, i gestori sono tenuti a verificare le certificazioni con le modalità indicate dal dpcm del 17 giugno”

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>