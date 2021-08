Aeronautica Militare: “GREEN PASS” ANCHE NELLE MENSE MILITARI

Roma, 15 ago 2021 – E’ il più caldo ferragosto che si possa ricordare e non solo per il caldo asfissiante, ma anche per tutto quello che sta accadendo intorno e dentro di noi, la società sta cambiando velocemente e rischia un grandissimo passo indietro sulle garanzie di libertà.

Da notizie diffuse a mezzo stampa e da comunicazioni ufficiali poco chiare, anche i militari saranno soggetti al controllo del “green pass” per poter usufruire delle mense di servizio. La speranza che queste notizie possano essere presto etichettate come “fake news” è quasi svanita quindi, qualora tutto questo fosse confermato, il SIULM ritiene assolutamente necessario che gli Stati Maggiori si adoperino prontamente per garantire indistintamente a tutti i militari, anche a quelli che per ragioni diverse non hanno voluto o non hanno potuto sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro il virus COVID-19, pari dignità e medesima tutela.

Si sottolinea che la vaccinazione non è obbligatoria, riteniamo che la libertà dell’individuo e in questo caso specifico del militare, debba essere garantita e che nessuno debba sentirsi pressato. Pertanto il SIULM chiede che coloro che non sono in possesso del “green pass”, possano svolgere il proprio servizio garantendo alternativamente:

– Impiego in modalità “Smart Working”;

– Concessione di buoni pasto;

– Variazione dell’orario di servizio, in modo da permettere loro di poter pranzare presso le proprie abitazioni.

Il SIULM, a differenza di quanto chiesto dai Sindacati Confederati, auspica che in nessun Ente militare si verifichino situazioni discriminatorie e che nessun uomo o donna con le stellette possa sentirsi vessato, ghettizzato e indotto a fare una scelta così importante come quella della vaccinazione, che deve essere effettuata in piena serenità e libertà. Questa pandemia ha già messo a dura prova il profilo psichico di tutti, è necessario evitare ulteriori criticità.

