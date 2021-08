Le promesse dei talebani – Afghanistan libero dal terrorismo e dal traffico di droga, dove i diritti umani saranno rispettati

Roma, 16 ago 2021 – I talebani hanno promesso alla Russia che costruiranno “un Afghanistan libero dal terrorismo e dal traffico di droga, dove i diritti umani saranno rispettati. Un Paese che avrà buone relazioni con il mondo intero”. Lo ha detto l’ambasciatore inviato da Mosca a Kabul, Dmitry Zhirnov, al canale televisivo Russia 24. “Osserveremo la loro linea reale.

Vogliamo che l’Afghanistan sia civilizzato, vogliamo che non ci sia terrorismo in Afghanistan, vogliamo che non ci sia droga, vogliamo che i diritti umani siano rispettati, vogliamo che l’Afghanistan abbia buone relazioni con tutti i paesi del mondo”, prosegue. “Tutte queste promesse ci sono già state fatte dai talebani, speriamo che vengano rispettate”. Difficile credergli.

