ITAMIL ESERCITO: NO CATEGORICO AL GREEN PASS NELLE MENSE MILITARI

Roma, 16 ago 2021 – Il Sindacato Itamil Esercito dichiara di essere favorevole al vaccino ma assolutamente contraria al Green Pass all’interno delle mense militari.

Ciò in quanto, all’interno delle caserme militari vengono scrupolosamente effettuati i controlli sul distanziamento sociale, sull’uso delle mascherine, sul controllo della temperatura nonché degli igienizzanti nei luoghi di lavoro.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non riteniamo, dunque, opportuno applicare il Green Pass nelle mense militari.

Peraltro, ad oggi, non ci risultano focolai all’interno delle caserme, quindi il sostare dei militari all’interno della mensa per li stretto tempo necessario al pasto non costituiscono un pericolo per la diffusione del virus.

Proseguire su questa strada, infatti, produrrebbe l’effetto opposto a quello auspicato, facendo passare il messaggio sbagliato sui vaccini e la prevenzione introdotta dalla linea dura contro coloro che non desiderano vaccinarsi.

