Green pass, obbligo per le mense. I sindacati: “No a scelte unilaterali”. SI DEL SINDACATO INVECE ALLA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA NECESSITA’ DELLA VACCINAZIONE PER IL CONTRASTO ALLA PANDEMIA

Roma, 17 ago 2021 – NESSUNA DISCRIMINAZIONE A MENSA TRA LAVORATORI VACCINATI E NON VACCINATI PER SCELTA, MA SI CON FORZA ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE VACCINAZIONE VOLONTARIA. E’ quanto si legge dalle dichiarazione dei Sindacati Fim Fiom e Uilm.

L’ARTICOLO PUBBLICATO DA RAINEWS.

“Le mense sono un luogo di lavoro e sono tutelate dai contratti di lavoro” sottolineano le tute blu di Cgil, Cisl e Uil. “Si leggono comunicati aziendali che impongono o lasciano imporre alle aziende che somministrano cibo nelle mense – sulla scorta di una faq governativa, che non ha valore legislativo – la messa in discussione dell’accesso alle mense per tutti i lavoratori e le lavoratrici”, evidenzia la nota. “Fim Fiom e Uilm condividono l’obiettivo di completare la campagna vaccinale e di continuare a garantire sicurezza nei luoghi di lavoro ma ritengono queste iniziative in contrasto con lo spirito di confronto e partecipazione che durante la prima fase della pandemia ha determinato la scrittura di protocolli nazionali e aziendali utili a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – sottolineano – è imprescindibile; pertanto è necessario continuare a far applicare in modo serio e rigoroso i protocolli esistenti a partire dal distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione e tracciamento.

In osservanza dell’indirizzo della comunità scientifica, ma in assenza di provvedimenti legislativi, Fim Fiom e Uilm promuovono una campagna di informazione sulla necessità della vaccinazione per contrastare la pandemia e chiedono l’apertura di un confronto sulle modalità per sostenere e perseguire questo obiettivo con imprese e governo”. L’articolo prosegue anche con altre dichiarazioni che riguardano i militari e poliziotti, clicca qui >>>

.

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>