Covid, Papa Francesco: “Vaccinarsi è un atto di amore”. Danno la speranza di porre fine alla pandemia

Roma, 18 ago 2021 – SCENDE IN CAMPO ANCHE PAPA FRANCESCO CON UN VIDEO MESSAGGIO A FAVORE DELLA VACCINAZIONE DI MASSA E PER TUTTI, ANCHE PER GLI ULTIMI. Vaccinarsi contro il diffondersi del coronavirus costituisce un “atto di amore”. E’ quanto sostiene Papa Francesco in un video-messaggio. “Con spirito fraterno – afferma – mi unisco a questo messaggio di speranza in un futuro più luminoso. Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri”. FONTE: https://amp.tgcom24.mediaset.it

