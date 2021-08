Picchia e disarma carabiniere e spara un colpo: arrestato

Roma, 18 ago 2021 – Picchia e disarma un carabiniere, quindi usa la pistola di ordinanza per sparare un colpo, che per fortuna va a vuoto. E’ successo davanti alla stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo, durante un controllo da parte di una pattuglia della radiomobile della Compagnia di Cairo (SV), di un gruppetto di sette giovani di origini africane, che stavano dando fastidio.

Dagli accertamenti è risultato che uno di loro aveva violato la misura degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto a Torino. A quel punto, uno dei militari è intervenuto per fermare l’uomo, che ha reagito, picchiando e disarmando il carabiniere contro al quale ha anche sparato un colpo, servendosi proprio della pistola sottratta con la violenza: solo per un caso fortuito la pallottola non ha colpito il militare, sfiorandolo.

