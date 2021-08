Roma, 19 ago 2021 – (forzeitaliane.it). I talebani hanno preso Kabul e gli occhi dell’Occidente sono puntati sul Medio Oriente: ma chi finanzia i talebani? talebani che hanno preso l’Afghanistan e stanno instaurando un nuovo regime tra credo Islamico e volontà di epurazione dai manierismi occidentali, sono finanziati: ma da chi? Dove traggono il sostentamento necessario per armamenti e per portare avanti così speditamente la parola del Corano?

Chi finanzia i talebani

Pare che i talebani controllino la maggior parte del commercio e dell’economia afgana. Secondo le dichiarazioni del leader talebano Mullah Mohammad Yaqoob, nel 2020 le entrate dei talebani sono state circa 1,6 miliardi di dollari.

La cifra non è poco rilevante, dato che il Governo ufficiale afgano, sotto la guida di Ghani, aveva un introito stimato di 5,5 miliardi di dollari. Sulla provenienza di questi fondi con cui si finanziano i talebani, ci sono comunque diverse ipotesi che non per forza si escludono a vicenda.



