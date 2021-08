RAVE PARTY SU VALENTANO (VT), UN OTTIMO LAVORO DELLE ISTITUZIONI NONCHE’ DELLE FORZE DELL’ORDINE INTERVENUTE SUL POSTO. Il campo liberato con la forza della ragione.

Roma, 19 ago 2021 – INTERVENIRE CON LA FORZA SI POTEVA FARE? CERTO, MA A QUALE PREZZO? La ragione ha prevalso sull’uso dei muscoli. Tutto sembra risolto e liberato. Rimane da individuare i responsabili, eventuali basisti, e ricompensare il riassetto dell’area ai vari proprietari. Di ieri la telefonata del Ministro dell’Interno LAMORGESE al Sindaco di Valentano.

SEGUE ARTICOLO DEL MESSAGGERO DI OGGI.

Rave party Viterbo sgomberato: «Ora non c’è più nessuno». Oltre 3.000 ragazzi identificati nel deflusso.

Via allo sgombero del rave party a Viterbo. Dall’alba di questa mattina proseguono le operazioni di monitoraggio e controllo delle zone circostanti all’area del rave party, soprattutto i litorali del lago di Bolsena, per verificare l’eventuale presenza di persone provenienti dal rave del lago Mezzano. Lo fa sapere la questura di Viterbo, informando che i servizi hanno finora consentito di identificare oltre 3.000 soggetti e più di 1.000 automezzi. In corso anche una intensa attività investigativa volta ad accertare la commissione di reati nel corso dell’evento. È arrivato quindi il cambio di rotta dopo il tentativo di mediazione: sul posto c’erano ancora circa 2-3mila persone che non volevano smettere di ballare. Se sei interessato alla lettura di questo articolo, continua qui >>>

