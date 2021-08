Mattarella, Covid 19, Comellini (Sindacato dei Militari): Presidente ci unisca non ci divida. A quando una moral suasion per difendere i diritti di chi ha scelto di non vaccinarsi?

Roma, 20 ago 2021 – DAL SINDACATO DEI MILITARI. Presidente non me voglia ma leggendo le Sue parole pronunciate oggi in occasione dell’inaugurazione del Meeting di Cl in corso a Rimini, riportate dal quotidiano Il Sole 24 Ore, ho provato uno sconfortante senso di abbandono di quanti, cittadini italiani, hanno liberamente scelto di non sottoporsi a una vaccinazione non obbligatoria.

Il dovere del Presidente della Repubblica è quello di difendere la Costituzione e garantire pari dignità e diritti a tutti i cittadini, lottare contro ogni forma di discriminazione. Cose, queste, che sembra siano state dimenticate da molti. Sta a Lei ricordarle agli italiani per questo le chiedo quando potremo ascoltare una Sua moral suasion volta a difendere i diritti di quanti hanno liberamente scelto di non sottoporsi alla vaccinazione anticovid non obbligatoria? L’articolo completo continua qui >>>

