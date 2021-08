Il Presidente della Rupubblica Sergio Mattarella apre il meeting di Comunione e Liberazione – Cl: ‘Vaccinarsi un dovere, è l’unico strumento efficace’. IL SUO APPELLO SEGUE QUELLO DEL SANTO PADRE DI QUALCHE GIORNO FA.

Roma, 20 ago 2021 – ANSA. Con una riflessione sul “Coraggio di dire Io”, tema scelto per la 42esima edizione della kermesse che ogni anno segna il ritorno sulla scena della politica dopo la pausa estiva, oggi Sergio Mattarella ha aperto il meeting dell’Amicizia tra i Popoli, la prima grande manifestazione in presenza dell’era Covid.

“La responsabilità comincia da noi. Vaccinarsi – tra i tanti esempi – è un dovere non in obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli e i più esposti a gravi pericoli. Un atto di amore nei loro confronti, come ha detto pochi giorni fa Papa Francesco”, ha detto Mattarella.

