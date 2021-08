Cresce il fronte dell’obbligo vaccinale. I consulenti di Figliuolo e Speranza, ma anche componenti del Cts. Per tutti o per chi svolge funzioni pubbliche. Superare il green pass con l’obbligo vaccinale per tutti o altre categorie dello Stato?

Roma, 22 ago 2021 – (Riceviamo e pubblichiamo il seguente intervento). TUTTI VACCINATI, O QUASI? E’ questo un fronte sempre piu’ forte ed esteso che spinge per passare da una vaccinazione volontaria ad una vaccinazione obbligatoria per quasi tutti, o proprio tutti. Tutto dipendera’ dalla situazione pandemica da settembre in poi. Se peggiora si deve decidere e in fretta. Il green pass da solo serve solo a dividere le persone. Se tutti sono vaccinati spariranno anche le mense separate e tutti gli altri provvedimenti divisori, con buona pace di chi si lamentava e di chi chiedeva l’obbligo vaccinale quale assunzione di responsabilita’ dello Stato.

Poi per i militari c’e’ da fare un discorso a parte.

Puo’ un militare che percepisce l’indennita’ operativa – disponibilita’ h.24/al servizio incondizionato – non essere pronto all’impiego operativo all’estero? Dico questo perche’ risulta verificato che per partecipare ad una prossima missione internazionale nel deserto il personale militare deve aver ultimato l’iter vaccinale. Se tutti coloro che devono partire in “formazione” per questa missione, chi guiderebbe i carri? Con chi si fa questa missione? Puo’ L’esercito, o anche le altre FF.AA. permettersi di non essere operative? E’ singolare che fanno parte del fronte NO VAX anche militari reduci di decine di missioni con decine e ripetute vaccinazioni di ogni tipo. Ma questa vaccinazione no, non la vogliono, dicono che e’ ancora sperimentale, per non aggiungere che molti credono, sentiti di persona, che dietro ci sono big farma, i poteri occulti mondiali, che si tratta di un siero che ci predispone ad una certa sottomissione al potere; che ci fara’ ammalare se non morire. Oppure sono negazionisti, cioe’ non credono al virus e che sia una invenzione trattandosi di semplice influenza. CHISSA’ A QUALI FONTI UFFICIALI E AUTOREVOLI SI RIVOLGONO. Ma se ascoltiamo il movimento e seguaci dei terrapiattisti (per chi non lo sa sono coloro che credono che la Terra e’ piatta), e’ giusto ascoltare anche questi, almeno per tenere alto il buon umore. Soprattutto se cio’ esce dalla bocca di un militare!



Ma passiamo alle cose piu’ serie e di attualita’. Questo l’articolo di oggi da leggere, dal titolo: Cresce il fronte dell’obbligo vaccinale. I consulenti di Figliuolo e Speranza, ma anche componenti del Cts. Per tutti o per chi svolge funzioni pubbliche.

Sergio Mattarella ha parlato del vaccino come “dovere” e di “responsabilità” per tutti. Nel Governo i principali attori, Mario Draghi e Roberto Speranza, hanno mantenuto grande prudenza sull’ipotesi di obbligo vaccinale, mentre i target del commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo – 80% degli over12 vaccinati in Italia – pur se rispettati, rischiano di non essere sufficienti all’uscita dalla pandemia. Ecco allora che cresce ogni giorno di più il fronte dell’obbligo di vaccinazione, con diverse declinazioni: per tutti, in modo da dare la spallata definitiva al virus, oppure per chi ricopre funzioni specifiche, come medici, infermieri, insegnanti, e così via. Continua qui >>>

