Roma, 23 ago 2021 – Decreto ministeriale 5 agosto 2021. Sostituzione degli articoli 17,22 e 27 del decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, e successive modificazioni, in materia di prove di concorso per l’ammissione ai corsi delle accademie e per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare. Il Decreto puoi prelevarlo qui >>>



.

