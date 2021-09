L’Afghanistan raccontato dall’inviato di guerra Andrea Nicastro

Roma, 31 ago 2021 – Afghanistan, argomento del mese e Andrea Nicastro, che di questo argomento ne conosce e ne sa. In vent’anni migliaia di vittime civili e altrettante militari e trilioni di dollari perduti tra le montagne e i deserti del Paese, tra la corruzione, lo sperpero, l’inefficienza.

Ha ancora senso l’esportazione della democrazia? Ne ha mai avuto? Tutti ora dichiarano il fallimento della politica occidentale. Sarà da insegnamento?

Anche tra i giornalisti e i politici che si occupano di politica estera si avverte spesso l’impiego di luoghi comuni, una buona dose di superficialità e soprattutto l’intento di far passare i Talebani sotto un’identità fuorviata, senza riconoscere loro alcuna dignità politica.

Alcuni arrivano a parlare di spose bambine e divieto di vita sociale alle donne, nonché dell’obbligo del burqa come se fossero idee nate con i talebani, come non fosse una tradizione che si perde nella profondità della storia.

Ringraziamo la disponibilità di Andrea Nicastro, inviato di guerra del Corriere della Sera…..

