Scontro tra un’auto e una bicicletta, muore militare 9° Reggimento Alpini

Roma, 4 sett 2021 – Incidente mortale due giorni fa sulla statale 80 verso Pizzoli, in località Cermone in Abruzzo. Per cause ancora da accertare si sono scontrati un ciclista ed un’automobile. Ha avuto la peggio il giovane ciclista, 34enne alpino in servizio a L’Aquila, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Nel violento impatto alle porte dell’Aquila ha perso la vita un giovane alpino di 34 anni. Mauro Mannucci ex giocatore di rugby, militare del 9° reggimento alpini è deceduto sul colpo. Secondo quanto si è appreso il giovane alpino stava scendendo con la bici dalla strada che conduce ad Arischia quando è stato travolto da un’auto che stava svoltando per immettersi nella superstrada che porta a Pizzoli – (FONTE>>>>>).

