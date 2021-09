Roma, 13 set 22021 – Il sottomarino nucleare è una tecnologia militare avanzata e usata su ampia scala; ma come funziona?

Il sottomarino nucleare è una unità navale sommergibile che sfrutta un motore elettrico che viene alimentato da un reattore nucleare a fissione per la propulsione.

Si tratta di una tecnologia militare molto utile per una lunga autonomia e l’Esercito degli Stati Uniti ne è un fautore; ma come funziona un sottomarino nucleare? Che pericoli comporta per l’equipaggio?

L’articolo continua qui >>> Cos’è un reattore nucleare a fissione…

.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>