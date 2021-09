Contratto 2019/2021 Forze di polizia e Forze armate. Nuove tutele per i genitori.

Roma, 13 set 2021 – Il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha convocato, per oggi 13 settembre 2021, un incontro in sede tecnica per la ripresa delle procedure relative alla definizione dell’accordo sindacale e dei provvedimenti di concertazione triennio 2019 – 2021, concernente il comparto Sicurezza Difesa.

Il contratto riguarda il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria), il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) e il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare).

Il tavolo con i sindacati e i dirigenti della rappresentanza militare conclude una lunga e complessa fase di trattativa di natura politica (tra il ministro della Funzione Pubblica e i titolari dei dicasteri dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e dell’Economia e Finanze, un tavolo tecnico con gli alti dirigenti dei ministeri

coinvolti.

Ricordiamo che il contratto è scaduto da 986 giorni.

Ricordiamo che il contratto è scaduto da 986 giorni.



