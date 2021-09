POSTI A CONCORSO

Il Concorso 58 Ufficiali in SP Ruoli Speciali Aeronautica 2021 prevede:

30 Posti come Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi dell’Arma Aeronautica

23 Posti come Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico , così ripartiti tra le seguenti categorie: costruzioni aeronautiche: 13 posti elettronica: 5 posti infrastrutture ed impianti: 4 posti motorizzazione: 1 posto fisica: 1 posto

5 Posti come Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico

Il Concorso prevede, nelle misure indicate nel bando, riserve di posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, oltre che a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, degli appartenenti al ruolo dei Sergenti e a degli appartenenti al ruolo dei Volontari in servizio permanente. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti.