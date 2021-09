Concorso 101 AUFP Esercito 2021 – scadenza 14-10-2021

66 Posti per il Corpo degli Ingegneri di cui:

a) 3 posti per laureati in Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM 20)

b) 1 posto per laureati in Ingegneria aeronautica (LM 20)

c) 5 posti per laureati in Ingegneria delle comunicazioni (LM 27)

d) 10 posti per laureati in Ingegneria elettronica (LM-29)

e) 1 posto per laureati in Ingegneria elettrica (LM 28)

f) 7 posti per laureati in Informatica (LM 18), Ingegneria Informatica (LM 32) ovvero in Sicurezza informatica (LM 66)

g) 4 posti per laureati in Ingegneria meccanica (LM 33)

h) 14 posti per laureati in Ingegneria civile (LM 23), con abilitazione all’esercizio della professione

i) 15 posti per laureati in Architettura e ingegneria edile-architettura (LM 4), con abilitazione all’esercizio della professione

j) 3 posti per laureati in Scienze chimiche (LM 54)

k) 1 posto per laureati in Scienze e tecnologie geologiche (LM 74)

l) 2 posti per laureati in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM 35)