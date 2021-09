Roma, 15 sett 2021 – Tutti rinviati a giudizio, salvo due degli imputati minori per i quali è stata accordata la messa alla prova. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Cagliari ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Guido Pani disponendo che venga celebato il processo nei confronti di 43 dei 45 indagati della Digos della Questura di Cagliari nell’inchiesta sui disordini durante alcune manifestazioni contro le basi militari in Sardegna.

