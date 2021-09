Covid, Fauci promuove l’Italia: ‘Gestione migliore degli Usa’. ‘Il Paese è diventato un esempio nel mondo’

Roma, 16 set 2021 – UNA BRUTTA NOTIZIA PER I NO VAX CHE SI AGGRAPPAVANO A FAUCI PUR DI NON VACCINARSI. Ma estrapolavano solo alcune parole che gli piacevano distorcendo assolutamente l’idea del super Virologo Americano. Il virologo elogia l’Italia ed e’ rimasto stupido per la grandissima adesione positiva dei cittadini del bel Paese di sottoporsi alle due dosi del vaccino anti covid-19.

DA AGENZIA ANSA.

“L’Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo”: Anthony Fauci torna a Villa Firenze, la residenza dell’ambasciatrice d’Italia a Washington, e promuove il nostro Paese per la gestione della pandemia, in particolare per la percentuale di persone completamente vaccinate sopra i 12 anni, quasi il 75%, contro il 54% degli Stati Uniti (63% con almeno una dose). (ANSA).