VARATO OBBLIGO GREEN PASS LAVORATORI STATALI E PRIVATI. DAL 15 OTTOBRE 2021 SI ENTRA AL LAVORO SOLO CON GREEN PASS O CON TAMPONE. Se uno poi non si regolarizza verra’ sospeso senza stipendio. NO VAX IN SUBUGLIO: ora cosa fare? Il provvedimento e’ legato allo stato di emergenza e per ora sara’ valido quindi fino al 31.12.2021. Poi si vedra’

Roma, 16 set 2021 – C’E’ TEMPO FINO AL 15 OTTOBRE PER PRENDERE UNA DECISIONE: TAMPONI O VACCINO. TAMPONE GRATUITI SOLTANTO PER I CITTADINI CHE PER MOTIVI SANITARI CERTIFICATI NON POSSONO VACCINARSI. PER GLI ALTRI SI PAGA MA A PREZZO CONTENUTO (15 EURO) COME DECISO DAL DECRETO DEL COMMISSARIO GENERALE FIGLIUOLO. A breve si conoscera’ l’articolato del Decreto-Legge, e le nuove misure in atto dal 15.10.2021.

Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. Di seguito la conferenza stampa del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e del Ministro della Salute, Roberto Speranza.

