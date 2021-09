Carabiniere in divisa senza mascherina ruba occhiali da 3 euro? Diffamato su tik tok

Roma, 16 sett 2021 – La sventurata storia di un Carabiniere. Il Carabiniere, senza mascherina, ha preso gli occhiali ed è uscito senza pagare”, questa la descrizione del video che ritrae l’uomo in un negozio cinese. Sui social si sa, alterare la realtà dei fatti è un gioco da ragazzi, e per una bravata del genere l’appuntato rischia la carriera.

A spiegarci come sono andate realmente le cose è proprio l’uomo in divisa che chiarisce “quella mattina mi si sono rotti gli occhiali e prima di entrare in servizio sono entrato nel negozio cinese per comprarne un paio provvisori. Ho sempre tenuto la mascherina, l’ho abbassata solo nel momento in cui provavo gli occhiali, altrimenti sarebbe stato impossibile indossarli”, spiega.

“Per quanto riguarda il mancato pagamento non ho parole. Ho dato i 4 euro al commerciante che mi ha dato l’euro di resto. Dopo tanti anni di servizio potrei mai uscirmene senza pagare un oggetto che vale 3 euro?”.

“Precauzionalmente sono stato trasferito ad Andria e devo farmi 100 chilometri ogni giorno, con tutto quello che può comportare in termini di costi e di stress. I miei superiori naturalmente stanno facendo i dovuti accertamenti e parlando col commerciante hanno già riscontrato il fatto che io ho pagato gli occhiali”.

“Agirò per vie legali, sono stato diffamato, così come è stata diffamata l’arma dei Carabinieri. Il tutto da un soggetto di dubbia morale” (FONTE>>>>>).

