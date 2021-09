Carabiniere di 29 anni si toglie la vita sparandosi in caserma – ELENCO EVENTI SUICIDARI A CURA DELL’OSSERVATORIO SUICIDI IN DIVISA (OSD)

Roma, 20 sett 2021 – Un colpo alla testa nel cortile della caserma, con la pistola d’ordinanza. Così ha deciso di farla finita un carabiniere, di appena 29 anni, da poco in servizio nel nucleo radiomobile della compagnia di Chioggia.

Il militare , che doveva entrare in servizio di lì a poco, è uscito dalla caserma, dove alloggiava e, nel cortile, ha compiuto il tragico gesto. Nessuno lo ha visto spararsi ma il rumore del colpo esploso è stato sentito distintamente dai colleghi e riconosciuto per quello che effettivamente era. In pochi minuti i militari hanno rintracciato l’origine dello sparo e trovato il collega riverso a terra, in un insieme di circostanze che rivelavano chiaramente cosa era accaduto. Quando si sono accorti che era ancora vivo è iniziata una corsa contro il tempo, per tentare di salvarlo. Ma il 29enne è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

DALLA PAGINA FACEBOOK : OSSERVATORIO SUICIDI IN DIVISA (OSD). 39º EVENTO (CARABINIERI). AGGIORNAMENTO DEL 18 SETTEMBRE 2021 DEGLI EVENTI SUICIDARI IN DIVISA SEGNALATI ALL’ OSSERVATORIO SUICIDI IN DIVISA DAL 01 GENNAIO 2021, DISTINTI PER DATA, LUOGO, CORPO/ARMA DI APPARTENENZA, SESSO, GRADO, ETÀ E MODALITÀ: 1. 9 gennaio, Latina, Carabinieri, uomo, maresciallo capo, anni 39, colpo di pistola (d’ordinanza) alla testa; 2. 22 gennaio, Bari, Carabinieri, uomo, luogotenente, anni 50, colpo di pistola (d’ordinanza) alla testa in caserma; 3. 26 gennaio, Rebibbia, Polizia Penitenziaria, uomo, assistente capo coordinatore, anni 48, impiccamento; 4. 28 gennaio, Rosciano (PE), Guardie Giurate, uomo, agente, anni 38, colpo di pistola d’ordinanza; 5. 02 febbraio, Castel Volturno (CE), Polizia di Stato (Polfer), uomo, agente, anni 36, colpo di pistola d’ordinanza; 6. 09 febbraio, Milano, Polizia Locale, donna, agente, anni 48, colpo di pistola (con l’arma d’ordinanza; 7. 18 febbraio, Bitritto, Polizia Penitenziaria, uomo, assistente capo coordinatore, anni 56, colpo di pistola (con l’arma d’ordinanza); 8. 22 febbraio, Cagliari (località Poetto), Carabinieri, uomo, maresciallo, anni 37, colpo di pistola alla testa (arma d’ordinanza); 9. 25 febbraio, Verona, Guardia di Finanza, uomo, maresciallo, anni 39, colpo di pistola (con l’arma d’ordinanza); 10. 27 febbraio, Milano, Polizia Locale, donna, agente, anni 58, colpo di pistola (con l’arma d’ordinanza); 11. 25 marzo, Collemarino (AN), Carabinieri, uomo, brigadiere, anni 56, colpo di pistola (con l’arma d’ordinanza); 12. 31 marzo, Cassino, uomo, Appuntato, Carabinieri forestali, anni 47, colpo di pistola d’ordinanza; 13. 31 marzo, Bolzano, Carabinieri, uomo, Maresciallo, età (?), colpo di pistola alla tempia; 14. 13 aprile, Palermo, Polizia Penitenziaria, uomo, Assistente capo coordinatore, 56 anni, colpo di pistola (d’ordinanza) alla testa; 15. 14 aprile, Fiumicino, Guardia di Finanza, uomo, brigadiere, 53 anni, colpo di pistola (d’ordinanza) alla testa, dopo aver ucciso la compagna; 16. 16 aprile, Marino, Carabinieri, uomo, brigadiere, 57 anni, colpo di pistola (d’ordinanza) al cuore, dopo aver sparato alla moglie; 17. 19 aprile, Prato, Polizia Locale, uomo, agente, 63 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 18. 26 aprile, Predazzo (TN), Guardia di Finanza, uomo, brigadiere, 56 anni, impiccamento; 19. 12 maggio, Imola, Carabinieri-Forestali, uomo, appuntato scelto, 52 anni, si è gettato dal quinto piano; 20. 3 giugno, Bellizzi (SA), Polizia Locale, uomo, Luogotenente scelto, anni?, colpo di pistola d’ordinanza; 21. 9 giugno, Tortoreto, Carabinieri forestali, uomo, Luogotenente, 56 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 22. 14 giugno, Ferrara, Carabinieri, uomo, appuntato scelto, 52 anni, si è sparato in caserma con la pistola d’ordinanza; 23. 16 giugno, Aosta, Carabinieri, uomo, appuntato scelto, 42 anni, si è esploso un colpo alla testa con la pistola d’ordinanza; 24. 19 giugno, Andria (BT), Polizia Penitenziaria, uomo, neo agente in forza alla scuola di Sulmona, tirocinante presso il carcere di Trani (ex VFP 1), 29 anni, impiccamento presso la propria abitazione; 25. 30 giugno, Trieste, Polizia di Stato, uomo, agente, 53 anni, colpo di pistola (d’ordinanza) alla testa; 26. 19 luglio, Santa Margherita Belice (Agrigento), Polizia di Stato, uomo, agente, 33 anni, colpo di pistola d’ordinanza; – 26(BIS). 26 luglio, Perugia, Polizia Penitenza, uomo, Assistente Capo Coordinatore, 50 anni, ha tentato il suicidio sparandosi con la pistola d’ordinanza (non ha raggiunto lo scopo ma ha subito gravi danni al fegato, ai reni e ai polmoni). 27. 28 luglio, Binasco (MI), Carabinieri, uomo, appuntato scelto Q.S., 51 anni, si è sparato alla testa in caserma con la pistola d’ordinanza; 28. 30 luglio, Dolianova (Sud Sardegna), Polizia Penitenziaria, uomo, agente, 50 anni, il corpo è stato rinvenuto in un bosco, si pensa al suicidio (la notizia deve essere confermata); 29. 31 luglio, Monreale (PA), Polizia locale, uomo, ispettore, 45 anni, impiccamento; 30. 01 agosto, Bergamo, Guardia di Finanza, uomo, appuntato scelto Q.S., anni?(arruolamento 1987), colpo di pistola d’ordinanza; 31. 06 agosto, Brindisi, Marina Militare, uomo, militare in ferma volontaria, 21 anni, colpo di pistola (in corso le indagini per accertare se si è trattato di suicidio, tesi che viene respinta dai familiari della vittima); 32. 11 agosto, Padova, Polizia di Stato, uomo, assistente capo, 51 anni, si è tagliato le vene; 33. 20 agosto, Ornaro Basso, frazione di Torricelle in Sabina, Carabinieri, uomo, brigadiere capo, 57 anni, colpo di pistola alla tempia all’interno della sua auto; 34. 24 agosto, Sicilia, Marina Militare, uomo, sotto capo prima classe, 36 anni, ingestione di un decotto tossico; 35. 27 agosto, provincia di Firenze, Carabinieri, uomo, appuntato scelto, 39 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 36. 30 agosto, Reggio Calabria, Guardia di Finanza, uomo, Tenente, 26 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 37. 31 agosto, Viterbo, Carabinieri, uomo, Maresciallo Maggiore, 56 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 38. 07 settembre, provincia di Asti, Carabinieri, uomo, Maresciallo, 55 anni, colpo di pistola d’ordinanza; 39. 18 settembre, Chioggia (VE), Carabinieri, uomo, carabiniere, 29 anni, colpo alla testa con la pistola d’ordinanza. RIEPILOGO DEGLI EVENTI SUICIDARI SEGNALATI NELL’ANNO 2021 DISTINTI PER CORPO/ARMA DI APPARTENENZA: – nr. 17 Carabinieri (di cui 2 Carabinieri-Forestali); – nr. 5 Polizia Penitenziaria (nr. 1 tentativo di suicidio); – nr. 3 Guardia Giurata; – nr. 4 Polizia di Stato; – nr. 5 Polizia Locale; – nr. 3 Guardia di Finanza; – nr. 2 Marina Militare. RIEPILOGO DEGLI EVENTI SUICIDARI RELATIVI ALL’ANNO 2020. Nel corso dell’anno 2020 sono stati segnalati a questo Osservatorio nr. 51 eventi suicidari, così distinti per corpo di appartenenza: – 6 Guardia di Finanza; – 15 Carabinieri; – 9 Polizia di Stato; – 5 Polizia locale; – 3 Marina Militare; – 1 Capitaneria di Porto; – 7 Polizia Penitenziaria; – 1 Aeronautica; – 1 Esercito; – 3 Guardia giurata. RIEPILOGO DEGLI EVENTI SUICIDARI RELATIVI ALL’ANNO 2019. Nel corso dell’anno 2019 sono stati segnalati a questo Osservatorio nr. 69 eventi suicidari, così distinti per corpo di appartenenza: – 19 polizia di stato (di cui uno da poco in pensione); – 17 Carabinieri; – 11 Polizia penitenziaria; – 6 Guardia di finanza; – 5 Polizia locale; – 8 Forze armate; – 1 Vigile del fuoco; – 2 Guardia giurata. I numeri sono verosimilmente inferiori a quelli effettivi, perché non tutti gli eventi vengono resi noti, spesso (ma non sempre) per volontà dei familiari.

Il fenomeno dei suicidi dei cittadini in divisa è sempre più allarmante, se ne è parlato il 21 maggio 2021 nel corso di un workshop organizzato dal COISP Molise dal titolo “L’Onore e il Peso della divisa” (reperibile anche su YouTube). testo dell’intervista che Giovanni Alfano, Segretario generale regionale COISP Molise, ha fatto a Cleto Iafrate, amministratore del gruppo FACEBOOK (CLICCA QUI>>>>>) “Osservatorio Suicidi in Divisa”. Di seguito il link (CLICCA QUI>>>>>) che rimanda al, Segretario generale regionale COISP Molise, ha fatto a Cleto Iafrate, amministratore del

