Green Pass: il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri scrive ai Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Salute su problematiche inerenti alla certificazione verde e l’obbligo vaccinale

Roma, 20 set 2021 – Problematiche riguardanti la certificazione verde (Green Pass) e obbligo vaccinale.

Pregiatissimi Ministri,

nella consapevolezza del momento storico particolarmente delicato e complesso che stiamo vivendo, Vi rendiamo partecipi delle serie difficoltà riscontrate da diversi appartenenti al Corpo, iscritti a questa Organizzazione Sindacale, guariti dal Covid–19 e che hanno effettuato solo la prima dose di vaccino, così come previsto dai protocolli sanitari, ma che ancora oggi non riescono ad ottenere il rilascio del proprio certificato verde.

Come doverosamente segnalato in precedenza ai vertici istituzionali di pertinenza1, parrebbe che le suddette difficoltà siano prevalentemente ricollegabili a probabili deficit nel sistema delle comunicazioni tra diverse PP.AA. che vede quale destinatario finale, unico abilitato al rilascio dei Green Pass, il Ministero della Salute. La letetra continua in PDF cliccando qui >>>



.

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>