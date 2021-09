Green Pass, Landini (Sindacato CGIL) ad Assisi: “Siamo per l’obbligo vaccinale, lo dice la Costituzione”. Poi ribadisce: “Tamponi gratuiti per i lavoratori”

Roma, 20 set 2021 – CHE QUASI TUTTI I SINDACATI SIANO A FAVORE DEL VACCINO OBBLIGATORIO PER TUTTI ORMAI E’ COSA NOTA, MA L’ITALIA HA SCELTO UNA STRADA DIVERSA LASCIANDO UNA ULTERIORE POSSIBILITA’ DI SCELTA PER CBHI NON INTENDE VACCINARSI, TRAMITE IL GREEN PASS. Una scelta QUINDI che dovrebbe accontentare chi invece non vuole vaccinarsi, usando il tampone e se non lavora e’ libero di decidere SE VACCINARSI OPPURE NO.

Ma vediamo la nota dell’Agenzia Ansa sulle dichiarazioni di LANDINI (CGIL).

“Noi pensiamo che una legge, come dice la nostra Costituzione, sull’obbligo vaccinale per tutti i cittadini sia la strada migliore per combattere il virus”: a dirlo all’Ansa è stato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landinit, al termine della sua partecipazione al “Cortile di Francesco, ad Assisi. “Allo stesso tempo – ha aggiunto – prendiamo atto che il Governo in questo nome ha scelto un’altra strada, ma noi siamo per impegnarci al massimo perché tutti si vaccinino e abbiamo in corso anche una campagna informativa nei luoghi di lavoro”. (dal sito www.ilfattoquotidiano.it)

