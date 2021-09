Il Nuovo Suindacato carabinieri ha fatto visita al Cdo Prov. Carabinieri di Nuoro

Roma, 21 set 2021 – COMUNICATO STAMPA. Roma, 21 set 2021 – COMUNICATO STAMPA.

La visita sindacale del Nuovo Sindacato Carabinieri inizia dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro dove siamo stati ricevuti dal Col. Massimo Cucchini. Un incontro davvero positivo, ed occasione di arricchimento per entrambe le parti, dove si sono affrontate varie tematiche, tra cui la carenza d’organico, il minigetra, nonché la rilevante incidenza statistica, rispetto ad altre province d’Italia, dei procedimenti disciplinari instaurati. Siamo sicuri che in futuro, assisteremo ad un uso più ponderato e sporadico dello strumento disciplinare in questa provincia, già in sofferenza organica e con personale segnato e sotto pressione per quanto riguarda la fruizione dei diritti fondamentali.